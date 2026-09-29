Жительница Алтая украла 96 роз с могилы ради фото и получила 2 года условно

Жительница Алтайского края получила два года условно после того, как забрала с могилы 96 роз ради фотографии с роскошным букетом. Об этом сообщили пресс-службе прокуратуры региона.

В день поминовения усопших женщина заметила цветы на одном из захоронений и решила унести их с собой. Как установило следствие, целью необычной кражи стала фотосессия.

Выяснилось, что букет оставил на кладбище мужчина в память об умершей супруге. Ради покупки такого количества дорогих цветов он несколько месяцев откладывал деньги. Суд признал похитительницу виновной в краже с причинением значительного ущерба.

«За содеянное, с учетом имеющегося отягчающего обстоятельства, осужденной назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно», — сообщили в прокуратуре.

Ранее Life.ru рассказывал о сотруднице больницы на Камчатке, которую заподозрили в краже золотого браслета умершей пациентки. Украшение стоимостью 185 тысяч рублей, по данным полиции, впоследствии сдали в ломбард.