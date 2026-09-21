В Петербурге пенсионерка украла из банкомата 110 тысяч и сбежала в санаторий

Пенсионерка забрала из банкомата на Московском вокзале Петербурга 110 тысяч рублей, оставленные другой пассажиркой, и уехала с ними в санаторий. К моменту задержания женщина успела потратить около 70 тысяч. Об этом сообщили в транспортной полиции.

39-летняя пассажирка пыталась внести наличные на свой счёт перед поездкой из Санкт-Петербурга в Москву. Однако женщина не дождалась завершения операции и отправилась на посадку. Деньги при этом остались в купюроприёмнике банкомата.

Через некоторое время к устройству подошла 64-летняя петербурженка. Она заметила оставленные купюры, убедилась, что за её действиями никто не наблюдает, забрала деньги и ушла с вокзала.

Полицейские быстро установили личность подозреваемой. Женщину нашли в одном из санаториев Ленинградской области. К тому моменту она уже потратила примерно 70 тысяч рублей.

Следователь Петербургского линейного управления МВД России на транспорте возбудил уголовное дело о краже. В отношении подозреваемой избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

С мая 2026 года банки усилили контроль за операциями с наличными, особенно при крупных или частых пополнениях через банкоматы. Внимание могут привлечь и быстрый вывод внесённых средств, и переводы за рубеж. При возникновении вопросов клиенту могут предложить подтвердить происхождение денег.