ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июня, 08:39

Россиянин пришёл за телом матери в больницу и не нашёл на ней золотой браслет

На Камчатке сотрудницу больницы заподозрили в краже браслета умершей пациентки

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

На Камчатке сотрудницу больницы заподозрили в краже золотого браслета у умершей пациентки. Пропажу заметил 51-летний сын женщины и обратился в полицию.

По данным УМВД России по Камчатскому краю, украшение исчезло после смерти пациентки в больнице Петропавловска-Камчатского. Мужчина не обнаружил браслет на руке матери и написал заявление.

Живым ни в коем случае нельзя носить вещи мёртвых. Экстрасенс раскрыла причину
Живым ни в коем случае нельзя носить вещи мёртвых. Экстрасенс раскрыла причину

Полицейские установили подозреваемую. Ей оказалась 55-летняя сотрудница медучреждения, которая находилась в реанимации при исполнении рабочих обязанностей.

«Установлено, что 55-летняя сотрудница больницы, находясь в реанимации при исполнении своих рабочих обязанностей, похитила золотой браслет, который после смерти находился на женщине. После чего сдала его в ломбард и получила за него денежные средства», — сообщили в полиции.

Ущерб оценили в 185 тысяч рублей. Подозреваемая заявила, что готова возместить его в полном объёме. В отношении женщины возбудили уголовное дело о краже. Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По этой статье ей может грозить до пяти лет лишения свободы.

Почему вещи умерших опасны и как себя защитить: Что можно и нельзя делать с одеждой покойного
Почему вещи умерших опасны и как себя защитить: Что можно и нельзя делать с одеждой покойного

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar