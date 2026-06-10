Россиянин пришёл за телом матери в больницу и не нашёл на ней золотой браслет

На Камчатке сотрудницу больницы заподозрили в краже золотого браслета у умершей пациентки. Пропажу заметил 51-летний сын женщины и обратился в полицию.

По данным УМВД России по Камчатскому краю, украшение исчезло после смерти пациентки в больнице Петропавловска-Камчатского. Мужчина не обнаружил браслет на руке матери и написал заявление.

Полицейские установили подозреваемую. Ей оказалась 55-летняя сотрудница медучреждения, которая находилась в реанимации при исполнении рабочих обязанностей.

«Установлено, что 55-летняя сотрудница больницы, находясь в реанимации при исполнении своих рабочих обязанностей, похитила золотой браслет, который после смерти находился на женщине. После чего сдала его в ломбард и получила за него денежные средства», — сообщили в полиции.

Ущерб оценили в 185 тысяч рублей. Подозреваемая заявила, что готова возместить его в полном объёме. В отношении женщины возбудили уголовное дело о краже. Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По этой статье ей может грозить до пяти лет лишения свободы.