Россия и Грузия договорились регулярно проводить встречи в новом формате прямого диалога. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин после переговоров в Минске.

«Условлено поставить прямой российско-грузинский диалог в новом формате на регулярную основу», — приводит его слова ТАСС.

Галузин положительно оценил итоги встречи со спецпредставителем премьер-министра Грузии по связям с Россией Георгием Зурабашвили. По его словам, участники переговоров видят значительные возможности для расширения сотрудничества в областях, которые интересуют обе страны.

Российская делегация рассказала о мерах, которые помогут нарастить поставки грузинской сельхозпродукции и вина на рынок РФ. Также по предложению Тбилиси стороны договорились выдать дополнительные разрешения на автомобильные перевозки.

Ранее Life.ru сообщал о первых договорённостях Москвы и Тбилиси по итогам встречи в Минске 19 ноября. Дипломаты обсудили торгово-экономические связи, культурные и гуманитарные вопросы, а также региональную безопасность. Обе делегации поблагодарили Белоруссию за помощь в организации переговоров.