Не было бы счастья, да Запад помог: Политолог объяснил, почему Грузия развернулась к РФ
Политолог Картвелишвили: Грузия вышла на диалог с РФ из-за давления Запада
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Давление США и Евросоюза могло сыграть решающую роль в сближении Грузии с Россией и возобновлении прямого политического диалога между странами. Такое мнение высказал политолог Давид Картвелишвили в беседе с РИА «Новости».
По его словам, западные государства на протяжении нескольких лет усиливали критику правящей партии «Грузинская мечта». Недовольство Вашингтона и Брюсселя вызывали стремление грузинских властей сохранить традиционные ценности и нежелание идти на конфронтацию с Москвой.
Эксперт считает, что подобное вмешательство заставило Тбилиси пересмотреть внешнеполитические приоритеты и активнее развивать отношения с разными международными партнёрами.
Одним из наиболее принципиальных решений стал отказ Грузии присоединиться к антироссийским санкциям. По оценке Картвелишвили, этот шаг обострил противоречия с Западом, но одновременно создал предпосылки для восстановления контактов с Россией.
«Возможно, в конечном итоге мы придём к полноценному восстановлению дипломатических отношений», — заявил политолог.
Он также назвал Минск подходящей площадкой для переговоров Москвы и Тбилиси. Эксперт объяснил это тесным сотрудничеством Белоруссии с Россией и тем, что белорусские власти не признают независимость Абхазии и Южной Осетии.
По мнению Картвелишвили, такое сочетание обстоятельств позволяет использовать белорусскую столицу для обсуждения наиболее сложных вопросов двусторонних отношений.
Ранее Life.ru сообщал о призыве главы МИД Грузии отказаться от страха перед прямыми переговорами с Россией. В грузинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что накопившиеся разногласия невозможно урегулировать без общения с Москвой. Заявление прозвучало после встречи представителей двух государств 19 ноября в Минске, где обсуждались вопросы безопасности, торговли и гуманитарного сотрудничества.
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