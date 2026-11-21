Давление США и Евросоюза могло сыграть решающую роль в сближении Грузии с Россией и возобновлении прямого политического диалога между странами. Такое мнение высказал политолог Давид Картвелишвили в беседе с РИА «Новости».

По его словам, западные государства на протяжении нескольких лет усиливали критику правящей партии «Грузинская мечта». Недовольство Вашингтона и Брюсселя вызывали стремление грузинских властей сохранить традиционные ценности и нежелание идти на конфронтацию с Москвой.

Эксперт считает, что подобное вмешательство заставило Тбилиси пересмотреть внешнеполитические приоритеты и активнее развивать отношения с разными международными партнёрами.

Одним из наиболее принципиальных решений стал отказ Грузии присоединиться к антироссийским санкциям. По оценке Картвелишвили, этот шаг обострил противоречия с Западом, но одновременно создал предпосылки для восстановления контактов с Россией.

«Возможно, в конечном итоге мы придём к полноценному восстановлению дипломатических отношений», — заявил политолог.

Он также назвал Минск подходящей площадкой для переговоров Москвы и Тбилиси. Эксперт объяснил это тесным сотрудничеством Белоруссии с Россией и тем, что белорусские власти не признают независимость Абхазии и Южной Осетии.

По мнению Картвелишвили, такое сочетание обстоятельств позволяет использовать белорусскую столицу для обсуждения наиболее сложных вопросов двусторонних отношений.

Ранее Life.ru сообщал о призыве главы МИД Грузии отказаться от страха перед прямыми переговорами с Россией. В грузинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что накопившиеся разногласия невозможно урегулировать без общения с Москвой. Заявление прозвучало после встречи представителей двух государств 19 ноября в Минске, где обсуждались вопросы безопасности, торговли и гуманитарного сотрудничества.