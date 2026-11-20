Грузия должна перестать бояться прямых переговоров с Россией, поскольку без диалога невозможно решить накопившиеся между странами проблемы. Об этом заявила министр иностранных дел республики Мака Бочоришвили, комментируя возобновление контактов Москвы и Тбилиси. Её слова приводит телеканал Imedi.

По словам главы грузинского МИД, в последние годы противники диалога пытались сформировать в обществе представление о том, что любые переговоры с Россией неприемлемы. Однако именно с Москвой у Тбилиси существуют наиболее серьёзные разногласия, разрешить которые без прямого общения невозможно.

«В первую очередь мы должны преодолеть страх разговора. Нет ничего страшного говорить с тем, с кем у тебя проблемы», — подчеркнула Бочоришвили.

Министр отметила, что обсуждение спорных вопросов необходимо не только для восстановления контактов, но и для защиты интересов Грузии и её граждан. По её словам, некоторые проблемы требуют немедленного диалога, поэтому проведение встречи с российскими представителями было важным шагом.

Заявление прозвучало после переговоров заместителя главы МИД России Михаила Галузина и специального представителя премьер-министра Грузии Георгия Зурабашвили, состоявшихся 19 ноября в Минске. Дипломаты обсудили региональную безопасность, торгово-экономические отношения и гуманитарное сотрудничество.

Ранее Life.ru сообщал, что США сократили финансовую помощь Грузии почти в 27 раз за время президентства Дональда Трампа. Согласно данным Госдепартамента, финансирование программ, находящихся в ведении американского посольства, уменьшилось с 37,6 миллиона долларов в 2025 году до 1,4 миллиона в 2026-м. После пересмотра зарубежной помощи большинство проектов USAID в республике прекратили работу, а около 85% грантов публичной дипломатии были отменены.