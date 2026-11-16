Объём средств на программы помощи Грузии, которыми распоряжается американское посольство, снизился с 37,6 миллиона долларов в 2025 финансовом году до 1,4 миллиона в 2026-м. Такие данные приводят в докладе Управления генерального инспектора Госдепартамента США. Большую часть оставшихся денег направили на международное военное образование и подготовку кадров.

Средства сократили после пересмотра зарубежной помощи, который администрация Дональда Трампа начала в январе 2025 года. Большинство программ USAID в Грузии прекратили работу. Отдел публичной дипломатии посольства отменил около 85% своих грантов.

В июле 2025 года представительство USAID при посольстве в Тбилиси закрылось. Оставшиеся проекты перешли под управление региональных подразделений Госдепартамента и отделов дипломатической миссии.

С 1991 года США выделили Грузии более 6,2 миллиарда долларов на экономическую и военную поддержку.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе напомнил позицию Тбилиси после ослабления американских санкций против российского дизельного топлива. По его словам, решение Вашингтона подтвердило правильность отказа Грузии присоединяться к антироссийским ограничениям. Он напомнил, что прежде этот подход вызывал масштабную критику.