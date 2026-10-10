«А нас за это критиковали»: Кобахидзе напомнил об отказе Грузии от санкций после сделки США с Россией

Решение США временно ослабить санкции в отношении российского дизельного топлива подтвердило правильность отказа Грузии присоединяться к антироссийским ограничениям. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопросы журналистов.

«Ещё раз стало очевидно, что мы в своё время приняли абсолютно рациональное и прагматичное, правильное и безальтернативное решение, когда не присоединились к санкциям против России», — подчеркнул глава грузинского правительства.

Кобахидзе напомнил, что позиция Тбилиси в своё время вызвала масштабную критику. По его словам, против Грузии развернули целую кампанию из-за нежелания вводить экономические ограничения в отношении Москвы.

Поводом для нового заявления премьера стало решение Вашингтона временно разрешить операции с российским дизельным топливом. 9 октября Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выпустило специальную лицензию, допускающую сделки по продаже, доставке и импорту этого топлива.

Американский президент Дональд Трамп также объявил о договорённости с российским лидером Владимиром Путиным по поставкам более 300 тысяч тонн российского дизеля на американский и мировой рынки. Вашингтон рассчитывает таким образом сдержать рост цен на топливо. При этом решение касается отдельных операций с дизелем, а не полной отмены антироссийских санкций.

Ранее Life.ru рассказывал, что Кобахидзе назвал отказ Грузии от антироссийских санкций историческим решением. По словам премьера, присоединение к западным ограничениям могло обернуться для республики экономическим коллапсом. Он также утверждал, что на Тбилиси оказывали давление, пытаясь втянуть страну в конфликт на Украине.