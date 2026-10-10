«Бессмысленный политический тупик»: Лихачёв объяснил, почему Штаты заинтересовались нашим дизелем

Экономические санкции против России уже начинают системно вредить США. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачёв.

По его словам, решение Вашингтона допустить российское дизельное топливо на американский рынок показывает экономическую сторону санкционной политики. Как отметил Лихачёв, США не могут обойтись без ряда товаров, которые сами же ограничили санкциями.

«Соединённые Штаты Америки, самая инновационная экономика в мире, и не может прожить без определённых товаров, которые под санкциями», — сказал глава «Росатома».

Лихачёв считает, что такая ситуация загоняет мировую экономику в «бессмысленный политический тупик». По его словам, это уже начинают признавать наиболее влиятельные люди в мире.

Ранее стало известно о готовности РФ уже в октябре поставить США и другим покупателям 300 тысяч тонн дизельного топлива. А в ноябре Москва готова направить на рынок ещё полмиллионна тонн.