Россия нарастила поставки водки в Грузию до рекордных 1,6 млн долларов

Россия нарастила поставки водки в Грузию и установила рекорд по стоимости экспорта за первые девять месяцев года. Российская продукция приблизилась к лидеру грузинского рынка — Азербайджану, сообщает РИА «Новости».

С января по сентябрь грузинская сторона закупила российскую водку на 1,6 млн долларов. Это в 4,4 раза больше, чем за тот же период годом ранее. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2024 году, когда экспорт достиг 441,6 тыс. долларов.

По стоимости поставок Россия уступает только Азербайджану, экспортировавшему водку на 1,8 млн долларов. Следом идут Киргизия с результатом 929,4 тыс. долларов, Армения — 663,8 тыс. и США — 355 тыс. долларов.

Ранее Life.ru писал, что в Башкирии заметно сократилось производство водки: за первые девять месяцев 2026 года местные предприятия выпустили 3,42 млн декалитров напитка. Это на 10,5%, или 401 тысячу декалитров, меньше прошлогоднего результата. Спад затронул и алкогольную промышленность страны в целом. С января по сентябрь российские заводы изготовили 48,88 млн декалитров водки. За год объёмы уменьшились на 6,7%, что соответствует примерно 3,5 млн декалитров продукции.