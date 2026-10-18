Водка теряет градус: В Башкирии производство упало на 10,5%

В Башкирии заметно сократилось производство водки: за первые девять месяцев 2026 года местные предприятия выпустили 3,42 млн декалитров напитка. Это на 10,5%, или 401 тысячу декалитров, меньше прошлогоднего результата. Такие данные приводит РБК.

Спад затронул и алкогольную промышленность страны в целом. С января по сентябрь российские заводы изготовили 48,88 млн декалитров водки. За год объёмы уменьшились на 6,7%, что соответствует примерно 3,5 млн декалитров продукции.

В Приволжском федеральном округе ситуация оказалась ещё заметнее. Здесь выпуск крепкого напитка снизился на 9,4%, до 18,52 млн декалитров. Таким образом, предприятия региона произвели на 1,9 млн декалитров меньше, чем годом ранее.

Первенство среди производителей ПФО сохранил Татарстан с показателем 6,66 млн декалитров. Следом расположились Башкирия и Мордовия, где изготовили 2,69 млн декалитров. Наименьшие объёмы зафиксировали в Оренбургской, Ульяновской и Кировской областях. В Саратовской области и Марий Эл водку вовсе не производят.

Однако снижение наблюдается не повсюду. В пяти субъектах округа предприятия, напротив, увеличили выпуск продукции. Особенно выделилась Пензенская область, где рост достиг 68,8%. Самое сильное падение произошло в Ульяновской области — более чем десятикратное.

Всего в России за девять месяцев изготовили 111,79 млн декалитров алкогольной продукции без учёта пива, сидра и ряда других напитков. Это на 7,4% меньше прошлогоднего уровня. В Башкирии соответствующий показатель снизился на 7,8%, до 4 млн декалитров.