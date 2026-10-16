Россияне стали меньше пить: просели продажи водки, коньяка и вина

Россияне стали покупать меньше водки и коньяка, однако интерес к другим видам крепкого алкоголя продолжает расти. За девять месяцев 2026 года розничные продажи водки сократились на 0,5%, до 53,61 млн декалитров, а коньяка — на 2,6%, до 9,98 млн. Об этом свидетельствуют данные Росалкогольтабакконтроля.

При этом общая реализация спиртных напитков крепостью выше 9% выросла на 1%, достигнув 87,85 млн декалитров. Особенно заметно прибавили ликёроводочные изделия: их продажи увеличились сразу на 10,8%, до 14,85 млн декалитров.

Неоднозначная динамика наблюдается и на винном рынке. Продажи обычного виноградного вина снизились на 2,7%, до 40,59 млн декалитров, тогда как игристое, напротив, прибавило 4,3%. За январь — сентябрь россияне приобрели 15,09 млн декалитров такого вина.

Самое резкое падение зафиксировано в сегменте слабоалкогольной продукции. Её продажи обвалились на 58%, до 548,8 тысячи декалитров. Плодовой алкоголь потерял 34,5%, виноградосодержащие напитки без добавления этилового спирта — 28,4%, а ликёрные вина — 8,4%.

Всего за девять месяцев в России реализовали 147,32 млн декалитров алкогольной продукции без учёта пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Это на 0,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее Life.ru рассказывал, что продажи алкоголя в России за первые семь месяцев 2026 года сократились на 2%. Уже тогда заметно снижался спрос на плодовые вина и слабоалкогольную продукцию, тогда как ликёроводочные изделия и игристые вина показывали рост.