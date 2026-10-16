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Опубликовано 16 октября, 18:24

Импорт немецкого пива в Россию упал до минимума с 1999 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stockah

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stockah

Россия в августе 2026 года сократила закупки пива из Германии до 52,1 тысячи евро — минимального показателя с июня 1999 года. За месяц стоимость поставок уменьшилась вдвое. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата.

Предыдущий сопоставимый минимум был зафиксирован более 27 лет назад. Тогда, в июне 1999 года, Германия экспортировала в Россию пива всего на 36,9 тысячи евро.

На фоне сокращения немецких поставок лидером среди стран Евросоюза неожиданно стала Латвия. За август она увеличила экспорт пива в Россию сразу в пять раз и поднялась с четвёртого места на первое. Стоимость поставок достигла 674,4 тысячи евро — это примерно треть всего российского импорта пива из ЕС в денежном выражении.

Второе место заняла Польша, которая, напротив, сократила отгрузки в шесть раз по сравнению с июлем. Российские компании закупили польского пива на 582,4 тысячи евро, что составило 29% поставок из Евросоюза.

Тройку крупнейших поставщиков замкнула Бельгия. Её экспорт в Россию за месяц удвоился и достиг 353,5 тысячи евро. Таким образом, на фоне падения закупок в Германии и Польше расстановка сил среди европейских поставщиков заметно изменилась.

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При этом ещё в июле крупнейшим поставщиком пива из ЕС была Польша. Тогда её компании нарастили экспорт в Россию до рекордных 3,3 миллиона евро, что оказалось в 5,5 раза больше прошлогоднего результата. На польскую продукцию приходилось почти 79% всех поставок пива из Евросоюза, тогда как Латвия занимала лишь четвёртое место с показателем 134 тысячи евро.

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Юрий Лысенко
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