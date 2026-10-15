Премьер Латвии призвал европейцев отказаться от бокала пива ради Украины

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс предложил европейцам выпивать на один бокал пива в год меньше, направляя сэкономленные деньги на поддержку Украины. С таким заявлением он выступил перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе.

По мнению главы правительства, европейцы могут позволить себе такие расходы, если будут меньше думать о собственном комфорте.

«Нам следует чуть меньше думать о собственном комфорте, чуть меньше о себе. Мы пьём меньше — их жизни спасаются. Всё просто», — заявил Кулбергс.

Он сравнил стоимость помощи Киеву для одного европейца с ценой бокала пива и призвал продолжать финансирование Украины.

Ранее Кулбергс заявил, что Латвия пока не может самостоятельно запретить транзит российского зерна. По его словам, соответствующие полномочия находятся на уровне ЕС, а односторонний запрет может обернуться исками на сумму от 200 до 800 млн евро.