Долги достигли 110 миллионов: Владелец брендов «Байкал» и Nerpa оказался под угрозой банкротства

«Московская алкогольная компания» (МАК), владеющая правами на ряд известных водочных брендов, столкнулась с угрозой банкротства. По данным телеграм-канала Baza, налоговая задолженность предприятия достигла 110 миллионов рублей, а его партнёры требуют вернуть ещё более семи миллионов.

Компании принадлежат товарные знаки «Байкал», «Байкальская проба», Nerpa, «Кедр» и «Шармэль». Финансовые проблемы у МАК начались в середине 2026 года. Предприятие собиралось самостоятельно ликвидироваться, однако требования контрагентов осложнили этот процесс.

Одновременно у организации накапливались долги перед налоговой службой. Ещё летом ФНС пыталась взыскать задолженность через судебных приставов. К середине октября сумма неуплаченных налогов выросла до 110 миллионов рублей, а счета компании оказались арестованы в пяти банках.

Возможное банкротство ставит под вопрос дальнейшую судьбу принадлежащих МАК торговых марок. Если суд признает компанию несостоятельной, права на бренды могут продать для погашения задолженности перед кредиторами.

Другой вариант связан с истечением срока регистрации товарных знаков. Если действующие права не продлят, другие производители смогут попытаться оформить эти обозначения на себя.

При этом предприятия, связанные с водочными марками «Байкал» и Nerpa, уже сталкивались с серьёзными налоговыми претензиями. В 2025 году суд запретил Алкогольной производственной компании, также выпускавшей продукцию под этими брендами, проводить самостоятельную ликвидацию. Впоследствии организацию признали банкротом.

В сентябре 2026 года судебное разбирательство завершилось крупными финансовыми обязательствами для бывшего владельца и генерального директора этого предприятия Максима Стахова. Его обязали выплатить около 9,2 миллиарда рублей для погашения долгов компании.