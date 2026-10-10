«Рижский бальзам» на грани банкротства: Долги в €28 млн и потеря российского рынка

Латвийская компания Amber Latvijas balzams, производящая знаменитый «Рижский бальзам», рассмотрит возможность начала процедуры банкротства на фоне серьёзных финансовых проблем. Соответствующий вопрос включён в повестку собрания акционеров, назначенного на 3 ноября 2026 года.

По данным латвийского реестра предприятий, задолженность производителя перед налоговыми органами на 7 октября составляла около 28,38 миллиона евро. При этом общие обязательства компании значительно больше указанной суммы.

Руководство Amber Latvijas balzams пыталось договориться с кредиторами о реструктуризации долгов. Однако представленный 28 сентября план не получил необходимого одобрения, после чего 5 октября компания обратилась в Рижский городской суд с заявлением о прекращении процедуры правовой защиты.

Предложенный план предусматривал погашение основных долгов перед обеспеченными кредиторами, поставщиками и государством. По утверждению предприятия, в процессе согласования появились дополнительные условия, которые могли привести к передаче существенного контроля над компанией одному из кредиторов. Руководство сочло эти требования неприемлемыми.

Финансовые трудности производитель ранее связывал в том числе с потерей доступа к зарубежным рынкам, последствиями конфликта вокруг российских активов и общим спадом мирового рынка крепкого алкоголя. В январе 2026 года компания начала процедуру реструктуризации, надеясь сохранить производство и рабочие места.

Несмотря на угрозу банкротства, предприятие пока продолжает работать. В официальном сообщении Amber Latvijas balzams подчёркивается, что выпуск алкогольной продукции в Риге не прекращён, обязательства перед сотрудниками и поставщиками выполняются, а лицензия на производство сохраняется. Таким образом, решение о закрытии компании ещё не принято.

Ранее Life.ru рассказывал о серьёзных финансовых проблемах производителя «Рижского бальзама». По итогам первого квартала 2026 года убыток Amber Latvijas balzams приблизился к 1,4 миллиона евро, а совокупные обязательства превысили 65 миллионов. Тогда предприятие уже столкнулось с риском прекращения деятельности.