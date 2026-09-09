Знаменитый «Рижский бальзам» может исчезнуть — производитель увяз в долгах и терпит убытки

Производитель знаменитого «Рижского бальзама» Amber Latvijas balzams столкнулся с серьёзными финансовыми трудностями: к концу первого квартала 2026 года обязательства предприятия пред властями Латвии достигли €65,26 млн. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Крупнейшим акционером предприятия остаётся Amber Beverage Group Holding, которой принадлежат 89,99% акций. Группа связана с водочным магнатом Юрием Шефлером*.

За первые три месяца года Amber Latvijas balzams получила убыток почти в €1,4 млн. На 31 марта на счетах компании оставалось около €38 тыс., тогда как совокупные обязательства составляли более €65 млн.

Одновременно предприятие рассчитывает получить значительные средства от связанных с ним компаний. Объём требований к структурам группы превышал €62 млн, ещё около €49 млн приходилось на предоставленные им займы.

Российские активы Юрия Шефлера* ранее обратили в доход государства. Суд признал экстремистским объединение, включавшее бизнесмена и подконтрольные ему структуры Amber Beverage Group Holdings* и Stoli Group*, после чего государству перешли в том числе спиртовые предприятия в Тамбовской и Калининградской областях.

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