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Регион
Опубликовано 20 сентября, 14:45

Компания, управлявшая десятками ресторанов Rostic’s, намерена объявить о банкротстве

Бывший франчайзи Rostic’s собрался подать заявление о банкротстве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF

Бывший франчайзи Rostic’s «Фаст фуд маркет», который ещё в начале 2026 года управлял как минимум 25 ресторанами сети, намерен обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о собственном банкротстве. Уведомление компания опубликовала на «Федресурсе», пишет РБК.

«Основанием для обращения является наличие признаков банкротства», — говорится в сообщении. Уведомление датировано 16 сентября, подать заявление компания намерена после истечения предусмотренного законом 15-дневного срока.

Среди кредиторов «Фаст фуд маркета» указаны Сбербанк, Федеральная налоговая служба и структуры ФПК «Гарант-инвест». Общий размер задолженности в сообщении не раскрывается.

На работу самой сети ситуация повлиять не должна. В управляющей брендом компании «Юнирест» сообщили «Коммерсанту», что рестораны бывшего франчайзи уже перешли под управление принадлежащего ей «Арт реста».

В 2026 году контрагенты предъявили «Фаст фуд маркету» 25 исков на общую сумму 22,8 млн рублей, пишет «Коммерсант». За весь предыдущий год объём требований составлял 5,3 млн рублей.

Выручка компании в 2025 году сократилась примерно на 5% и составила 2,61 млрд рублей. Годом ранее показатель достигал 2,74 млрд рублей. В январе на фоне закрытия ряда московских ресторанов уже появлялись сообщения о возможных финансовых проблемах бывшего франчайзи, однако Rostic’s отрицал массовое закрытие заведений.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в январе после закрытия 25 точек Rostic’s появилась информация о сокращении около 600 сотрудников. Тогда бывшие работники «Фаст фуд маркета» также опасались возможного банкротства компании.

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Наталья Демьянова
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