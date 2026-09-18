ФНС потребовала признать банкротом производителя мороженого «Русский холодъ»

Межрайонная инспекция ФНС № 7 по Омской области потребовала признать банкротом АО «Русский холодъ» — головную компанию одного из крупнейших производителей мороженого в России. Заявление поступило в Арбитражный суд Алтайского края 15 сентября.

Само обращение налоговой пока не означает, что компания признана банкротом: соответствующее решение должен принять суд.

Финансовые проблемы у группы возникли ранее. В июне акционеры приняли решение ликвидировать АО «Русский холодъ» и его торговый дом, а ещё до этого кредитор МФК «Фордевинд» заявлял о намерении добиваться их банкротства из-за признаков неплатёжеспособности. Кроме головной структуры, в арбитраже уже рассматриваются дела о банкротстве АО «ТД «Русский холодъ»» и ООО «Алтайхолод». Заявления по ним та же инспекция ФНС подала ещё 2 июля.

«Русский холодъ» был заметным игроком российского рынка мороженого. Группа выпускала продукцию в том числе под брендами «Золотой пломбир» и «Монарх», а её производственные мощности находились в Барнауле и Московской области.

Ранее Life.ru сообщал, что акционеры «Русского холода» решили ликвидировать компанию. Решение приняли 28 мая, одновременно была запущена ликвидация торгового дома производителя.