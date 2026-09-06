ФНС просит признать банкротом бывшую фирму актёра Максима Лагашкина
Максим Лагашкин. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Федеральная налоговая служба обратилась в арбитражный суд Москвы с иском о признании банкротом компании «Бар менеджментс», управлявшей столичным Dream Bar. Совладельцем фирмы ранее был актёр Максим Лагашкин, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА «Новости».
Заявление подано 21 августа, рассмотрение назначено на 27 октября. В карточке дела сумма долга не указана. Однако, как указывается в публикации, налоговая задолженность компании на 1 августа превышала 6,2 млн рублей.
Лагашкин известен по ролям в сериалах «Содержанки», «Медиум» и фильмах «Лёд» и «Холоп». На момент публикации официальных комментариев от актёра или представителей компании не поступало.
Напомним, в феврале 2026 года счета бара Dream Bar актёра Максима Лагашкина были заблокированы из-за долгов свыше 3 млн рублей перед поставщиками и налоговой. Впоследствии Лагашкин вышел из учредителей, но долг вырос до 6,1 млн рублей, а с начала года на заведение подано 22 иска, и ФНС инициировала банкротство. SHOT уточнил, что суммарные долги составили почти 7 млн рублей, и актёр избавился от своего единственного бизнеса, проиграв десятки судов.
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