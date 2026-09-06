ФНС просит признать банкротом бывшую фирму актёра Максима Лагашкина

Федеральная налоговая служба обратилась в арбитражный суд Москвы с иском о признании банкротом компании «Бар менеджментс», управлявшей столичным Dream Bar. Совладельцем фирмы ранее был актёр Максим Лагашкин, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

Заявление подано 21 августа, рассмотрение назначено на 27 октября. В карточке дела сумма долга не указана. Однако, как указывается в публикации, налоговая задолженность компании на 1 августа превышала 6,2 млн рублей.

Лагашкин известен по ролям в сериалах «Содержанки», «Медиум» и фильмах «Лёд» и «Холоп». На момент публикации официальных комментариев от актёра или представителей компании не поступало.