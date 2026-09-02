Тесть Павла Прилучного почти погасил долг перед ФНС

Тесть актёра Павла Прилучного Аршак Брутян почти полностью погасил задолженность перед Федеральной налоговой службой, однако по-прежнему находится в международном розыске. Об этом сообщает Super.

Тесть актёра Павла Прилучного Аршак Брутян почти погасил долги перед ФНС, оставаясь в розыске. Фото © Telegram /Super.ru

Сейчас, по данным издания, за Брутяном числится налоговый долг в размере около 62 тысяч рублей. Ещё около 10 тысяч рублей мужчина должен за административное правонарушение.

Тесть актёра Павла Прилучного Аршак Брутян почти погасил долги перед ФНС, оставаясь в розыске. Фото © Telegram /Super.ru

Год назад сумма задолженности тестя звезды «Мажора» была значительно выше и составляла около 467 тысяч рублей. В неё входили неуплаченные налоги и другие обязательства. Проблемы с законом у Брутян начались в 2023 году, когда стало известно о его долгах как индивидуального предпринимателя.

В марте 2024 года мужчину задержали в Москве по делу о незаконной организации азартных игр. После этого его отпустили из полиции. Позже Брутян был объявлен в международный розыск по делу о предполагаемой организации нелегального казино. По данным Super, в настоящее время этот статус сохраняется.

Ранее сообщалось, что у олимпийской чемпионки Алины Загитовой возникли проблемы с налоговой службой. По данным, фигуристка задолжала государству 89 тысяч рублей. Всего накопилось шесть штрафов: три по три тысячи рублей, два по 26 тысяч и один на 28 тысяч, который связан с ИП её матери. Если спортсменка не закроет долги в ближайшее время, её банковские счета могут заморозить.