Алине Загитовой могут заблокировать банковские счета из-за долгов перед ФНС

У Алины Загитовой проблемы с налоговой. Как пишет «Mash на спорте», фигуристка задолжала государству 89 тысяч рублей.

Всего накопилось шесть штрафов: три по 3 тысячи, два по 26 тысяч и один на 28 тысяч (последний связан с ИП её мамы). Если Алина не закроет долги в ближайшее время, ее банковские счета могут заморозить.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию официально приостановила свою спортивную деятельность в 2019 году и с того времени не выступает на профессиональных турнирах. Спортсменка является единственной российской фигуристкой-одиночницей, которой удалось собрать полный комплект высших наград мирового уровня, включая олимпийское золото, а также титулы чемпионки мира и Европы.

Ранее Life.ru рассказывал, что Загитова жёстко ответила хореографу Ивану Ригини, который усомнился в её тренерских способностях. Фигуристка напомнила о своём опыте выступлений и многолетней работе в одном из сильнейших тренерских штабов, заявив, что короткая спортивная карьера не означает неспособность передавать знания ученикам.