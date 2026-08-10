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Регион
10 августа, 10:41

Алине Загитовой могут заблокировать банковские счета из-за долгов перед ФНС

Обложка © Telegram / Алина Загитова

Обложка © Telegram / Алина Загитова

У Алины Загитовой проблемы с налоговой. Как пишет «Mash на спорте», фигуристка задолжала государству 89 тысяч рублей.

Всего накопилось шесть штрафов: три по 3 тысячи, два по 26 тысяч и один на 28 тысяч (последний связан с ИП её мамы). Если Алина не закроет долги в ближайшее время, ее банковские счета могут заморозить.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию официально приостановила свою спортивную деятельность в 2019 году и с того времени не выступает на профессиональных турнирах. Спортсменка является единственной российской фигуристкой-одиночницей, которой удалось собрать полный комплект высших наград мирового уровня, включая олимпийское золото, а также титулы чемпионки мира и Европы.

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«Личное — не публичное»: Загитова одной фразой поставила точку в вопросах о бойфренде

Ранее Life.ru рассказывал, что Загитова жёстко ответила хореографу Ивану Ригини, который усомнился в её тренерских способностях. Фигуристка напомнила о своём опыте выступлений и многолетней работе в одном из сильнейших тренерских штабов, заявив, что короткая спортивная карьера не означает неспособность передавать знания ученикам.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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