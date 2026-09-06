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Опубликовано 6 сентября, 07:08

Звезда «Жуков» Лагашкин потерял бизнес из-за почти 7 млн долгов и 22 судов

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maximlagashkin

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maximlagashkin

У актёра Максима Лагашкина накопились долги почти на 7 миллионов рублей, из-за чего он избавился от своего единственного бизнеса. Как выяснил SHOT, проблемный Dream Bar в центре Москвы с прошлого года проиграл десятки судов, а судебные приставы запустили процесс взыскания, и ФНС банкротит компанию.

Ещё в феврале у заведения висел долг в 3 миллиона рублей — из них 1,6 миллиона поставщикам и 1,8 миллиона налоговой. Позже Лагашкин вышел из состава учредителей. Однако ФССП в июне возбудила производство из-за долга перед налоговой, который вырос до 6,1 миллиона рублей. В июле и августе добавили ещё 700 тысяч по старым искам. Всего с начала года на бар подали 22 иска — почти все от поставщиков, один от ФНС.

Максим Лагашкин известен по сериалам «Жуки», «Беспринципные», «Домашний арест» и «Звоните ДиКаприо!», а также фильмам «Аритмия» и «Географ глобус пропил».

Тесть Павла Прилучного почти погасил долг перед ФНС
Тесть Павла Прилучного почти погасил долг перед ФНС

Ранее Life.ru рассказывал, что в феврале 2026 года счета бара Dream Bar актёра Максима Лагашкина уже были заблокированы налоговой из-за долгов на сумму свыше 3 млн рублей. Тогда заведение столкнулось с непогашенными счетами поставщиков и задолженностью перед государством.

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Наталья Афонина
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