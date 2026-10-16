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Опубликовано 16 октября, 11:26

Огурцы есть, 148 млн нет: Одному из крупнейших агрохолдингов России грозит банкротство

ФНС требует признать банкротом агрохолдинг «ЭКО-культура» из-за долга в 148 млн

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykit

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykit

Федеральная налоговая служба (ФНС) потребовала признать банкротом из крупнейших агропромышленных холдингов «ЭКО-культура», занимающийся выращиванием овощей круглый год. Арбитражный суд Ставропольского края принял соответствующее заявление, сумма требований превышает 148 миллионов рублей.

Из картотеки арбитражных дел следует, что инициатором разбирательства выступила межрайонная инспекция ФНС № 20 по Саратовской области. Налоговый орган предъявил требования на 148,126 миллиона рублей.

Заявление касается ООО «АПХ ЭКО-культура» — головной структуры одноимённого агрохолдинга. Компания специализируется на производстве овощей в защищённом грунте и инвестициях в эту отрасль. При этом принятие заявления судом ещё не означает, что предприятие признано банкротом.

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Ранее ФНС потребовала признать банкротом другого крупного российского производителя продуктов питания — компанию «Русский холодъ». Заявление поступило в Арбитражный суд Алтайского края 15 сентября, а ещё летом акционеры производителя мороженого приняли решение о ликвидации головной компании и её торгового дома.

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Андрей Бражников
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