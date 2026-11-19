Москва и Тбилиси снова за столом переговоров: Первые договорённости уже достигнуты
МИД РФ сообщил о практических договорённостях с Грузией после встречи в Минске
Михаил Галузин и Георгий Зурабашвили. Обложка © МИД РФ
Россия и Грузия достигли ряда практических договорённостей на первой встрече представителей двух стран в Минске. Об итогах переговоров сообщили в МИД РФ.
Российскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, грузинскую — первый замглавы МИД и специальный представитель премьер-министра по связям с Россией Георгий Зурабашвили. Встреча прошла 19 ноября в рамках возобновлённого прямого диалога между Москвой и Тбилиси.
Главное внимание дипломаты уделили торгово-экономическим связям и культурно-гуманитарному сотрудничеству. По итогам обсуждения, как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, стороны достигли ряда практических договорённостей.
Отдельной темой стала региональная безопасность. Представители России и Грузии также согласились продолжить контакты для дальнейшего развития двусторонних отношений. Обе делегации поблагодарили Белоруссию за помощь в организации встречи.
Нынешнему раунду переговоров предшествовало назначение нового грузинского представителя по связям с Москвой. 21 октября Life.ru сообщал, что эту должность получил Георгий Зурабашвили. О решении объявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, назвав среди приоритетов страны сохранение экономических связей и постоянный диалог по гуманитарным вопросам.
В начале ноября глава грузинского правительства заявил о готовности укреплять каналы связи с Россией. При этом Кобахидзе подчеркнул, что Тбилиси не рассматривает немедленное восстановление дипломатических отношений с Москвой. Главным препятствием остаются разногласия вокруг Абхазии и Южной Осетии.
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