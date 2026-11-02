Новый представитель Грузии по связям с Россией Георгий Зурабашвили уже добился первых результатов, однако раскрывать подробности его работы в Тбилиси пока не собираются. Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе объяснил отказ от конкретики государственной важностью вопроса.

По словам главы правительства, грузинские власти намерены расширять контакты с Москвой прежде всего в экономической и гуманитарной сферах. Для этого и был восстановлен пост специального представителя, который оставался вакантным почти год.

«Нашей целью естественно является укрепление наших каналов коммуникации», — заявил Кобахидзе, отметив, что Зурабашвили уже эффективно приступил к выполнению своих обязанностей.

Журналисты попытались выяснить, какие именно шаги предпринял дипломат за первые недели работы. Однако премьер не стал перечислять достигнутые договорённости, ограничившись обещанием дальнейших практических результатов.

Зурабашвили получил новое назначение 21 октября. При этом он сохранил должность первого заместителя министра иностранных дел Грузии. Ранее дипломат занимал различные посты в МИД и представлял страну в качестве посла.

Несмотря на стремление развивать контакты, Тбилиси не рассматривает возможность немедленного восстановления полноценных дипломатических отношений с Москвой. Кобахидзе подчеркнул, что этому по-прежнему мешают разногласия вокруг Абхазии и Южной Осетии, которые Грузия считает своими территориями.

Дипломатические отношения между двумя странами были разорваны в 2008 году. Сейчас взаимодействие сохраняется через отдельные переговорные механизмы, включая Женевские дискуссии и секцию интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России.

В октябре Тбилиси впервые за несколько месяцев назначил специального представителя по связям с Москвой. Как сообщал Life.ru 21 октября, эту должность получил первый заместитель министра иностранных дел Георгий Зурабашвили. Представляя дипломата, Кобахидзе назвал сохранение торговых отношений, гуманитарное сотрудничество и мирное урегулирование разногласий с Россией приоритетами правительства. Ранее соответствующий пост занимал Георгий Каджая.