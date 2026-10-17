«Работаем над этим»: В Грузии прокомментировали ситуацию с запретом поставок вина в Россию
Кобахидзе выразил надежду на отмену запрета РФ на ввоз грузинских напитков
Ираклий Кобахидзе. Обложка © ТАСС / Александр Казаков
Грузия рассчитывает добиться пересмотра российского запрета на поставки вина, минеральной воды и других напитков местных производителей. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе на брифинге.
«Мы продолжаем работать над этим вопросом, разбираемся в нём, надеемся, что скоро это решение удастся изменить», — сказал глава грузинского правительства.
Ранее Life.ru сообщал о введении Роспотребнадзором ограничений на ввоз грузинских вин, коньяка, пива, газировки и минеральной воды «Набеглави». Причиной стали выявленные нарушения обязательных требований к продукции.