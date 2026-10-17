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Опубликовано 17 октября, 15:43

«Работаем над этим»: В Грузии прокомментировали ситуацию с запретом поставок вина в Россию

Кобахидзе выразил надежду на отмену запрета РФ на ввоз грузинских напитков

Ираклий Кобахидзе. Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Ираклий Кобахидзе. Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Грузия рассчитывает добиться пересмотра российского запрета на поставки вина, минеральной воды и других напитков местных производителей. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе на брифинге.

«Мы продолжаем работать над этим вопросом, разбираемся в нём, надеемся, что скоро это решение удастся изменить», — сказал глава грузинского правительства.

«Запрет на ввоз, а не реализацию»: В России нашли альтернативу вину и минералке из Грузии
«Запрет на ввоз, а не реализацию»: В России нашли альтернативу вину и минералке из Грузии

Ранее Life.ru сообщал о введении Роспотребнадзором ограничений на ввоз грузинских вин, коньяка, пива, газировки и минеральной воды «Набеглави». Причиной стали выявленные нарушения обязательных требований к продукции.

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Юрий Лысенко
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