Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России ряда напитков грузинского производства. Под ограничения попали вина нескольких производителей, коньяк, пиво, Coca-Cola из Грузии и минеральная вода «Набеглави». Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ ведомства и источник на алкогольном рынке.

В документе говорится о несоответствии продукции установленным требованиям по органолептическим, физико-химическим показателям и безопасности. При обнаружении перечисленных напитков их необходимо незамедлительно изъять из оборота. В списке указаны, в частности, вина «Телиани Вели», «Тбилвино», «Братья Асканели» и «Вайнмен».

Ранее сообщалось, что Россия перераспределила закупки живой рыбы, увеличив импорт из Ирана и Турции на фоне запрета на ввоз из Армении. Расширение списка поставщиков снижает риски дефицита, а зависимость от одного источника делает систему уязвимой, поэтому диверсификация является ключевым фактором устойчивости рынка.