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Опубликовано 10 октября, 12:39

В Россию запретили ввоз грузинских вин

Роспотребнадзор приостановил ввоз грузинских вин, колы и воды «Набеглави»

Обложка © Flickr/Natty Mamardashvili (Green)

Обложка © Flickr/Natty Mamardashvili (Green)

Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России ряда напитков грузинского производства. Под ограничения попали вина нескольких производителей, коньяк, пиво, Coca-Cola из Грузии и минеральная вода «Набеглави». Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ ведомства и источник на алкогольном рынке.

В документе говорится о несоответствии продукции установленным требованиям по органолептическим, физико-химическим показателям и безопасности. При обнаружении перечисленных напитков их необходимо незамедлительно изъять из оборота. В списке указаны, в частности, вина «Телиани Вели», «Тбилвино», «Братья Асканели» и «Вайнмен».

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Ранее сообщалось, что Россия перераспределила закупки живой рыбы, увеличив импорт из Ирана и Турции на фоне запрета на ввоз из Армении. Расширение списка поставщиков снижает риски дефицита, а зависимость от одного источника делает систему уязвимой, поэтому диверсификация является ключевым фактором устойчивости рынка.

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Андрей Бражников
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