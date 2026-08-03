Россия запретила ввоз птицы и яиц из Камбоджи из-за болезни Ньюкасла

Россельхознадзор с 3 августа 2026 года ввёл временный запрет на импорт живой птицы и инкубационного яйца из Камбоджи. Информация об этом появилась в материалах ведомства.

Причиной стало ухудшение эпизоотической обстановки в азиатской стране, где зафиксирована вспышка болезни Ньюкасла. Помимо живого поголовья и яйца, ограничения коснулись мяса птицы, готовых мясных изделий и всей птицеводческой продукции, содержащей продукты переработки, если они не прошли обработку, гарантированно уничтожающую вирус согласно Кодексу здоровья наземных животных ВОЗЖ.

Под запрет также попали корма и кормовые добавки для пернатых, не прошедшие необходимую термическую обработку, а также бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц. Ограничения распространяются и на готовую продукцию животного происхождения в заводской упаковке, которую физические лица перевозят в ручной клади и багаже для личного пользования. Отдельно ведомство ввело запрет на транзит живой птицы с камбоджийской территории через Россию.

Ранее сообщалось, что Россия перераспределила закупки живой рыбы, увеличив импорт из Ирана и Турции на фоне ограничений на ввоз из Армении. Расширение списка поставщиков снижает риски дефицита, а зависимость от одного источника делает систему уязвимой, поэтому диверсификация является ключевым фактором устойчивости рынка.