Фруктовый скачок: Поставки яблок из Грузии в Россию резко выросли

Закупки яблок Россией у Грузии в мае 2026 года выросли более чем в пять раз по сравнению с прошлым годом. Об этом следует из данных статслужбы Грузии, которые подсчитало РИА «Новости».

Поставки фруктов за месяц достигли 1,9 миллиона долларов в денежном выражении. Для сравнения, годом ранее объём импорта оценивался в 346,1 тысячи долларов. Рост оказался кратным и вывел Россию в число ключевых покупателей грузинской продукции. Кроме российского рынка, яблоки из Грузии в мае направлялись ещё в несколько стран. Среди них — Турция, Армения и Ирак, однако их закупки существенно уступили российскому направлению.

Ранее сообщалось, что Россия после ограничений на ввоз живой рыбы из Армении пересмотрела структуру закупок и увеличила импорт из других стран. Введение ограничительных мер было заранее просчитано, а компенсирующие поставки начали формироваться параллельно.