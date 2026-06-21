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21 июня, 12:43

Фруктовый скачок: Поставки яблок из Грузии в Россию резко выросли

Россия нарастила импорт яблок из Грузии более чем в пять раз

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Закупки яблок Россией у Грузии в мае 2026 года выросли более чем в пять раз по сравнению с прошлым годом. Об этом следует из данных статслужбы Грузии, которые подсчитало РИА «Новости».

Поставки фруктов за месяц достигли 1,9 миллиона долларов в денежном выражении. Для сравнения, годом ранее объём импорта оценивался в 346,1 тысячи долларов. Рост оказался кратным и вывел Россию в число ключевых покупателей грузинской продукции. Кроме российского рынка, яблоки из Грузии в мае направлялись ещё в несколько стран. Среди них — Турция, Армения и Ирак, однако их закупки существенно уступили российскому направлению.

Минпромторг приостановил изменения списка параллельного импорта
Минпромторг приостановил изменения списка параллельного импорта

Ранее сообщалось, что Россия после ограничений на ввоз живой рыбы из Армении пересмотрела структуру закупок и увеличила импорт из других стран. Введение ограничительных мер было заранее просчитано, а компенсирующие поставки начали формироваться параллельно.

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Милена Скрипальщикова
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