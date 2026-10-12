«Запрет на ввоз, а не реализацию»: В России нашли альтернативу вину и минералке из Грузии
Эксперт Баландина: Запрет грузинских напитков не вызовет дефицита в России
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Ограничения на поставки грузинских напитков вряд ли приведут к дефициту в России, считает глава Центра поддержки внешнеэкономической деятельности и развития регионов РАНХиГС Галина Баландина. По её оценке, покупателям доступны многочисленные альтернативы.
В частности, российские производители широко представлены в категориях вина, лимонадов и минеральной воды. Поэтому отсутствие части грузинской продукции не должно существенно повлиять на выбор напитков в магазинах. Кроме того, прежний опыт ограничений показывает, что поставщикам из Грузии со временем удаётся урегулировать возникшие вопросы.
«Такого рода запреты касаются именно ввоза, а не реализации. То, что находится в магазинах, будет продаваться», — отметила специалист в беседе с НСН.
Напомним, ранее Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот ряда грузинских напитков, включая вина нескольких производителей, коньяк, пиво, Coca-Cola и воду «Набеглави». Причиной назвали несоответствие установленным требованиям качества и безопасности.
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