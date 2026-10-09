Россиянка засудила магазин после шести неудачных попыток купить вино

Жительница Екатеринбурга добилась взыскания 4,5 тысячи рублей с «ГиперЛенты», где шесть раз не смогла купить одно и то же вино. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов региона.

Впервые за грузинским красным Tetriu Саперави она пришла 4 апреля. На полке нашла ценник с названием и стоимостью, но бутылок рядом не оказалось. На следующий день покупательница вернулась, затем предприняла ещё несколько попыток. Каждый раз уходила без покупки, хотя информация о товаре оставалась на месте.

Женщина направила продавцу претензию с требованием компенсировать моральный вред. Получив отказ, обратилась в суд: запросила 100 тысяч рублей и штраф.

Ответчик не оспаривал обстоятельства случившегося, однако платить не соглашался. Инстанция признала, что выставленный ценник при отсутствии продукции вводил потребителя в заблуждение. В итоге требования удовлетворили частично. Компенсация составила три тысячи рублей, ещё полторы тысячи взыскали в качестве штрафа.

Ранее жительница Краснодарского края добилась выплат от фотографа за некачественную съёмку. Заказчица считала, что на кадрах выглядит непропорционально полной. Экспертиза подтвердила ряд недостатков, после чего ей присудили возврат стоимости услуг, возмещение сопутствующих расходов, неустойку и компенсацию морального вреда.