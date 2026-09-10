Россиянка отсудила более 8 млн за сорванный люксовый круиз на Северный полюс

Петроградский районный суд Петербурга взыскал более 8,4 млн рублей в пользу россиянки, оставшейся без люксового круиза на Северный полюс. По данным объединённой пресс-службы судов города, поездка стоимостью почти $72,5 тысячи сорвалась после отказа французской компании исполнять договор фрахта.

Арина Николаева купила тур ещё в декабре 2024 года. За путешествие на ледоколе Le Commandant Charcot, запланированное на август — сентябрь 2025-го, она заплатила $72 450 — около 6,85 млн рублей по тогдашнему курсу ЦБ.

За месяц до поездки женщине сообщили, что круиза не будет, а деньги предложили возвращать частями в течение года. Такой вариант туристку не устроил: она потребовала всю сумму сразу, однако получила обратно лишь 13,7 тысячи рублей и обратилась в суд.

Турагентство не спорило с необходимостью вернуть остаток, но просило не взыскивать проценты, моральный вред и штраф. Представитель компании ссылался на французскую Ponant, которая в одностороннем порядке отказалась исполнять договор фрахта на фоне санкций, из-за чего российская сторона не смогла сразу вернуть средства.

Суд в итоге взыскал с ООО «Вот это да» 6 831 602 рубля 60 копеек основного долга, 1 020 669 рублей 50 копеек процентов за период до 7 июля 2026 года, 50 тысяч рублей компенсации морального вреда и штраф в 500 тысяч рублей. Кроме того, проценты продолжат начисляться до фактического возврата денег. Общая сумма уже превышает 8,4 млн рублей.

Ранее Life.ru рассказывал, что ледостойкая платформа «Северный полюс» вернулась в Петербург после почти двух лет работы в Арктике. За время экспедиции она преодолела около 10 тысяч морских миль, а теперь судно ждут ремонт и техническое обслуживание. Следующая дрейфующая экспедиция «Северный полюс-43» запланирована на 2027 год.