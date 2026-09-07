Уникальная платформа «Северный полюс» готовится к новой экспедиции в 2027 году

Ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс» вернулась в Санкт-Петербург после почти двух лет работы в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Об этом сообщили организаторы экспедиции, передаёт телеканал «Санкт-Петербург».

Платформа «Северный полюс» готовится к новой экспедиции в 2027 году. Видео © телеканал Санкт-Петербург

За 24 месяца с учётом движения в дрейфе судно преодолело около 10 тысяч морских миль — более 18,5 тысячи километров. Теперь платформу ждёт плановый ремонт и технологическое обслуживание.

Новая дрейфующая экспедиция «Северный полюс-43» начнёт работу в 2027 году. Научная программа, как ожидается, включит более 50 задач по изучению хрупкой экосистемы Арктики.

Ледостойкая самодвижущаяся платформа (ЛСП) «Северный полюс» — это уникальное российское научно-экспедиционное судно проекта 00903, не имеющее аналогов в мире. Построенное на «Адмиралтейских верфях» для Арктического и антарктического научно-исследовательского института, оно предназначено для круглогодичных комплексных исследований в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Платформа способна самостоятельно достигать района дрейфа, вмерзать в лед и дрейфовать до двух лет, обеспечивая комфортную работу и проживание для 14 членов экипажа и 34 учёных в 16 лабораториях при температурах до –50 °С. Её длина составляет 83,1 метра, водоизмещение — около 10 400 тонн, что позволяет выдерживать колоссальные нагрузки от сжатия льда и проводить исследования геологии, океанографии, климата и экологии Арктики.

Ранее сообщалось, что международная арктическая экспедиция «Ледокол знаний» при поддержке «Росатома» завершилась в Мурманске. 66 школьников из 21 страны за десять дней на ледоколе «50 лет Победы» достигли Северного полюса, слушали лекции учёных, проводили эксперименты и знакомились с работой судна. Также «Росатом» и «Роскосмос» протестировали модели планетоходов для будущих миссий в Солнечной системе.