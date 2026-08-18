Круиз против турецкого all inclusive: Дорого ли встанет отдых на российском лайнере-рекордсмене

Создаваемый в России крупнейший в истории страны круизный лайнер может составить конкуренцию пляжному отдыху по системе «всё включено» в Турции, оттянув на себя определённую часть туристов. Таким мнением поделилась с Life.ru турэксперт, руководитель турфирмы Наталия Ансталь, оценивая возможности нового проекта.

В среднем неделя круиза стоит от 100 000 рублей и выше, в зависимости от того, какой вариант вы рассматриваете, какая там наполняемость и так далее. Теоретически круиз на проектируемом лайнере может стоить гораздо больше, исходя из тех расходов, которые могут уйти на строительство. Поэтому здесь начальная цена может составлять условно порядка 130 000 рублей Наталия Ансталь турэксперт, руководитель турфирмы

Если сравнивать круиз с привычным отдыхом в Турции или Египте то, это, конечно, разные форматы. В любом случае, иногда круиз выходит дешевле, иногда дороже, но здесь важно учитывать, что он отличается от привычного «всё включено», так как в стоимость сразу входит экскурсионная программа, отметила специалист.

По её словам, лайнер — это плавучий отель и город, где действует система «всё включено», есть различные развлечения, рестораны и прочая инфраструктура, в рамках которой туристы живут весь период отдыха. Плюс у пассажиров всегда есть возможность выхода в город на остановках. Допустим, та же Astoria Grande останавливается в определённых точках маршрута, где возможны прогулки и экскурсии, которые уже включены в стоимость, привела пример эксперт.

Когда вы едете в ту же Турцию, любая экскурсионная программа стоит отдельных денег: вам нужно куда-то ехать, у кого-то её покупать и так далее. По цене круиз в любом случае может конкурировать, а по наполняемости в определённых моментах он даже выигрывает у привычного отдыха. Наталия Ансталь турэксперт, руководитель турфирмы

Что касается основных покупателей, то сейчас аудитория в любом случае меняется, продолжила Ансталь. Несмотря на то, что основной пласт — это более взрослая категория граждан, молодёжь тоже начинает проявлять интерес к круизам, особенно к морским. Аудитория заметно молодеет, особенно если лайнеры предлагают полный спектр всевозможных услуг и современных возможностей. Это очень цепляет молодых людей, которые теперь тоже с интересом и радостью отправляются в такие поездки, резюмировала собеседница Life.ru.

Напомним, в России разработали проект крупнейшего круизного лайнера в истории отечественного судостроения. Новое судно планируют использовать для международных маршрутов по Чёрному морю, а при необходимости оно сможет выходить и в Средиземноморский регион. Проект подготовило конструкторское бюро «Вымпел». Лайнер будет рассчитан более чем на 2 тысячи пассажиров.