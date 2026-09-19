Россиянка отсудила у фотографа деньги за снимки, на которых выглядела полнее

Жительница станицы Калининской в Краснодарском крае сумела добиться компенсации от фотографа, чьи снимки, по её мнению, делали фигуру толще. Окончательное решение по делу вынес Краснодарский краевой суд, оставив в силе вердикт первой инстанции, сообщили в ведомстве.

Разбирательство началось в Калининском районном суде в апреле 2026 года. Как следует из материалов, ещё в декабре 2023 года женщина заказала фотосессию, не заключив при этом письменный договор. Услуги она оплатила наличными — 13 тысяч рублей. Ещё 25 535,5 рубля ушли на аренду студии и работу стилистов с визажистами.

Однако результат съёмки заказчицу не устроил. На готовых кадрах она выглядела непропорционально и казалась крупнее, чем есть на самом деле. После беседы с другим специалистом женщина пришла к выводу, что виной всему неудачные ракурсы, позы, свет и сама техника съёмки.

Тогда истица решила взыскать с фотографа не только стоимость работы, но и сопутствующие расходы: деньги за студию, стилистов и визажистов, оплату юристов, неустойку, проценты за пользование средствами, компенсацию морального вреда и штраф. Итоговая сумма требований превысила 301 тысячу рублей.

Суд назначил экспертизу, и она подтвердила ряд претензий. Снимки имели разрешение менее 1000 пикселей по каждой стороне, что не позволяло качественно их напечатать. Объектив оказался широкоугольным, а такой при определённых условиях визуально увеличивает объекты на переднем плане. Кроме того, эксперты отметили, что итог съёмки во многом зависит от профессиональных навыков фотографа.

В результате суд постановил взыскать с ответчика 13 тысяч рублей за услуги, 25 535,5 рубля за аренду студии и работу специалистов, 10 тысяч рублей неустойки, 7 тысяч рублей процентов, 5 тысяч рублей в счёт морального вреда, 10 тысяч рублей штрафа и 15 тысяч рублей на юридические расходы. Дополнительно с фотографа взыскали госпошлину в размере 4 тысяч рублей.

Истица попыталась оспорить вердикт, но судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда признала решение районной инстанции законным и справедливым.

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