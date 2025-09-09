В Петербурге суд ограничил доступ к отзывам на AliExpress из-за откровенных фото

Суд Санкт-Петербурга обязал AliExpress принять меры по ограничению доступа к отзывам, содержащим материалы сексуального характера. Как сообщила Дарья Лебедева, глава объединённой пресс-службы городских судов, это решение стало следствием рассмотрения административного иска прокуратуры, вызванного, в том числе, публикацией кадров с людьми в прозрачном и полупрозрачном белье.

В ходе проверки на платформе AliExpress было обнаружено 13 изображений сексуального характера в отзывах к товарам. Эти материалы были доступны всем пользователям без ограничений.

Экспертиза подтвердила их неприемлемость для публичного распространения. В связи с этим суд запретил распространение данных изображений на территории России и предписал AliExpress ограничить к ним доступ.

«Очень плохо эти фото могут повлиять на духовное, психическое, нравственное и физическое воспитание несовершеннолетних, а посещение открыто для всех без исключения граждан», — отметила Лебедева.