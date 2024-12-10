В США инфлюенсер Гиффорд подала в суд на блогера из-за украденного «вайба» фото

В США разгорелся необычный судебный процесс между двумя блогерами, Сидни Гиффорд и Алиссой Шейл. Сидни Гиффорд обвинила Алиссу Шейл в копировании стиля и атмосферы фотографий. Сидни, у которой уже 301 тысяча подписчиков, утверждает, что Алисса, у которой 138 тысяч подписчиков, стала подражать её минималистичной эстетике и нейтральным тонам. Это привело к путанице среди подписчиков и снижению продаж на Amazon, сообщает The New York Times (NYT).

Гиффорд подала иск в федеральный суд Техаса, обвинив Шейл в нарушении авторских прав и присвоении её онлайн-образа. В качестве доказательств она представила фотографии, которые, по её мнению, Шейл скопировала. Однако адвокаты Шейл оспаривают это, утверждая, что дело не подпадает под действие закона об авторском праве в цифровую эпоху, поскольку речь идёт о схожести, а не идентичности изображений.

Профессор права интеллектуальной собственности в Нью-Йоркском университете Джин Фромер считает это дело прецедентным, поскольку блогеры редко судятся друг с другом, а не с платформами. Она отмечает, что в цифровом мире сложно определить авторство конкретного изображения, потому что сама идея креатива основывается на заимствовании. Юрист Роуз Леда Элер из Munger, Tolles & Olson предполагает, что дело, скорее всего, не дойдёт до суда и будет урегулировано за его пределами.

Примеры из прошлого показывают различные исходы подобных дел. В 2018 году фотограф Якобус Рентмейстер проиграл иск против Nike, утверждая, что компания скопировала его снимок Майкла Джордана. В то же время фотограф Джонатан Мэннион выиграл дело против Coors, доказав, что реклама пива воссоздала его фотографию Кевина Гарнетта.

Иск Гиффорд может стать важным прецедентом, который определит границы между подражанием и нарушением авторского права. Этот случай может прояснить, где заканчивается лесть и начинается подделка.