Мастер маникюра не смогла взыскать с Водонаевой 740 тысяч за фото своих работ

Экс-участнице шоу «Дом-2» и телеведущей Алене Водонаевой не придётся выплачивать 740 тысяч рублей мастеру маникюра Камилле Амиргазиной. Мастерица подала на знаменистость в суд за якобы незаконное использование фотографий её работ на сайте. Однако Арбитражный суд Москвы отклонил иск.

«В удовлетворении исковых требований отказать», — огласила резолютивную часть решения судья Ольга Козленкова.

По словам представителя Амиргазиной, она оказывала разовые услуги салону красоты Водонаевой и по просьбе телеведущей прислала ей фотографии своих работ для ознакомления. Экс-участница «Дома-2» выложила эти снимки на сайт для привлечения клиентов, при этом не имея на фото авторских прав. Амиргазина назвала использование изображений незаконным и потребовала выплатить компенсацию размером 740 тысяч рублей.

Представитель Водонаевой парировал, что это были совместные действия по получению дохода. Другие мастера тоже предоставляли фото с результатами своей работы. Арбитражный суд Москвы встал на сторону телеведущей.