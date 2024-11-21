Мастер маникюра не смогла взыскать с Водонаевой 740 тысяч за фото своих работ
Суд не удовлетворил иск мастера маникюра к Водонаевой на 740 тысяч рублей
Телеведущая Алёна Водонаева. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alenavodonaeva
Экс-участнице шоу «Дом-2» и телеведущей Алене Водонаевой не придётся выплачивать 740 тысяч рублей мастеру маникюра Камилле Амиргазиной. Мастерица подала на знаменистость в суд за якобы незаконное использование фотографий её работ на сайте. Однако Арбитражный суд Москвы отклонил иск.
«В удовлетворении исковых требований отказать», — огласила резолютивную часть решения судья Ольга Козленкова.
По словам представителя Амиргазиной, она оказывала разовые услуги салону красоты Водонаевой и по просьбе телеведущей прислала ей фотографии своих работ для ознакомления. Экс-участница «Дома-2» выложила эти снимки на сайт для привлечения клиентов, при этом не имея на фото авторских прав. Амиргазина назвала использование изображений незаконным и потребовала выплатить компенсацию размером 740 тысяч рублей.
Представитель Водонаевой парировал, что это были совместные действия по получению дохода. Другие мастера тоже предоставляли фото с результатами своей работы. Арбитражный суд Москвы встал на сторону телеведущей.
Ранее у Водонаевой произошёл скандал с Айзой из-за комментария к видео. На шуточном ролике бывшая жена Гуфа проверяет кошелёк сына на наркотики, в том числе облизывая пластиковые карты. Телеведущая юмора не оценила и спросила у подписчиков: «Это какой-то новый тренд?». В ответ на это Айза посоветовала Водонаевой следить за своим сыном и оставить её семью в покое.