Суд в Москве взыскал ₽200 тысяч с Андрея Петрова после его слов о Водонаевой

Таганский районный суд города Москвы потребовал взыскать 200 тысяч рублей с блогера Андрея Петрова, частично удовлетворив иск телеведущей Алёны Водонаевой. Она подала запрос из-за его поста в телеграм-канале.

"Суд частично удовлетворил исковые требования Водонаевой Алёны Юрьевны к Петрову Андрею Владимировичу и Автономной некоммерческой организации содействия информированию и просвещению населения "Медиахолдинг "Общественная служба новостей" о защите чести, достоинства, деловой репутации, взыскании компенсации морального вреда", — говорится в телеграм-канале "Суды общей юрисдикции города Москвы".

Теперь по решению суда Петров должен опубликовать опровержение и выплатить моральную компенсацию потерпевшей в размере 200 000 рублей. Также суд обязывает "Общественную службу новостей" стереть опубликованные материалы, касающиеся истца.

Конфликт случился ещё в апреле 2023 года, когда Воонаева выложила фотографию вместе с собакой на фоне российского флага. Подпись к посту гласила: "Мы с Рексом готовимся вступить в ЧВК "Вагнер". Петров, увидев это, не смог оставить фото без комментария и заявил, что пост представляет собой "рекламу фашистской организации". В ответ на это оскорблённая журналистка потребовала компенсации в размере 1 млн рублей.