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Регион
27 октября, 19:30

«Не зли меня, Водонаева»: Айза пригрозила бывшей «подруге» компроматом после скандала с наркотиками

Айза жёстко ответила Водонаевой в соцсетях после скандала с наркотиками

Айза Анохина. Фото © Telegram / AIZA-LILUNA

Айза Анохина. Фото © Telegram / AIZA-LILUNA

В социальных сетях телеведущая Алёна Водонаева поделилась шуточным видео Айзы, где та проверяет кошелек сына на наркотики, в том числе облизывая пластиковые карты. Журналистка спросила у подписчиков: «Это какой-то новый тренд?»

В свою очередь бывшая супруга рэпера Гуфа посоветовала ей следить за своим сыном и оставить её семью в покое. Айза пригрозила рассказать истории о телеведущей, после которых за ней придут не только омбудсмен и наркоконтроль, но и всё отделение психиатрической больницы.

«А можно эту протухшую воду заткнуть уже? <...> Или я вспомню истории из нашей недолгой дружбы. Не зли меня, Водонаева. Ты знаешь, что у меня на тебя компромата больше, чем на саму себя!» — написала Анохина.

Айзу и Гуфа могут лишить родительских прав из-за скандала с наркотиками
Айзу и Гуфа могут лишить родительских прав из-за скандала с наркотиками

Напомним, уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская решила проверить, как Айза и Гуф исполняют родительские обязанности, после того как артист угодил в очередной скандал с наркотиками. Блогерша же в ответ призвала детскую «обдусменку» заняться более важными делами и не лезть в её семью.

Алена Пенчугина
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