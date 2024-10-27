«Не зли меня, Водонаева»: Айза пригрозила бывшей «подруге» компроматом после скандала с наркотиками

В социальных сетях телеведущая Алёна Водонаева поделилась шуточным видео Айзы, где та проверяет кошелек сына на наркотики, в том числе облизывая пластиковые карты. Журналистка спросила у подписчиков: «Это какой-то новый тренд?»

В свою очередь бывшая супруга рэпера Гуфа посоветовала ей следить за своим сыном и оставить её семью в покое. Айза пригрозила рассказать истории о телеведущей, после которых за ней придут не только омбудсмен и наркоконтроль, но и всё отделение психиатрической больницы.