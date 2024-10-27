Айза после скандала с Гуфом призвала детскую «обдусменку» заняться более важными делами

Бывшая супруга рэпера Гуфа блогерша Айза предложила омбудсмену по делам ребёнка в Москве Ольге Ярославской не лезть в её семью, а заняться «делами поважнее и поинтереснее». Соответствующий призыв она опубликовала в личном телеграм-канале.

«Уважаемые обдусмены и обдусменки, прошу вас, занимайтесь делами поважнее и поинтереснее, чем моя семья. В России тысячи детей прямо сейчас нуждаются в государственной поддержке. Тысячи семей на коленях выпрашивают деньги на лечение своих детей! Тысячи семей находятся за чертой бедности без шанса выбраться в люди и дать заботу, уход своим детям. А вам есть дело до нас…» — написала Айза. (Орфография и пунктуация сохранены, — Прим. Life.ru.)

Она добавила, что её дети живут лучше 90% населения планеты, а отцы детей помогают по мере возможностей. Завершила пост Айза ссылкой на благотворительную организацию.