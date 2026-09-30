В России на фоне падения производства вырос спрос на игристые вина

Часть покупателей слабоалкогольных коктейлей перешла на недорогие игристые вина после подорожания привычных напитков, рассказал руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. По его оценке, спрос на игристое растёт вопреки общему снижению потребления алкоголя.

Повышение акцизов заметно увеличило стоимость джин-тоника и «чёрного русского». Дополнительно покупателей привлекло игристое в алюминиевых банках. Часть спроса могла перейти и от пивных напитков, подорожавших на фоне усиления регулирования, пояснил собеседник URA.ru.

Он также связал российскую динамику с мировым ростом популярности игристых. Среди импортных позиций наиболее востребованы итальянские. За январь — август 2026 года продано 13,6 млн декалитров игристого: на 4,3% больше год к году и максимум с 2017-го. Продажи тихих вин снизились на 2,7%, до 36,3 млн декалитров.

Выпуск игристого за тот же период сократился на 14,6%. Одной из причин стала остановка производства на петербургском заводе «Игристые вина», выпускающем «Лев Голицынъ». С апреля по июль выпуск был приостановлен из-за приостановки лицензии за несоответствие требованиям ГОСТа. По оценке эксперта, накопленных запасов пока хватает для удовлетворения спроса.

Тем временем потребление алкоголя в России достигло минимума с 1996 года. К августу показатель снизился до 7,52 литра на человека. С начала 2026 года сокращение составило 0,54 литра.