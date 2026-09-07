Солнце сожгло виноградники: Франция выпустит минимум вина за три десятилетия

Во Франции по итогам 2026 года могут произвести лишь 33,9 млн гектолитров вина — один из самых низких объёмов за последние три десятилетия. Такой прогноз представила статистическая служба Министерства сельского хозяйства страны Agreste.

Ожидаемый выпуск соответствует примерно 4,5 млрд стандартных бутылок. Это на 6% меньше результата 2025 года и на 17% ниже среднего показателя за предыдущие пять лет. Начало сезона было благоприятным для виноградарей, однако затем во Францию пришли засуха и несколько волн жары. В некоторых районах ягоды сморщились, листья обгорели, а лоза начала увядать. Дополнительным фактором стало сокращение площади действующих виноградников на 2,5%.

Сильнее всего пострадала Шампань, где производство может рухнуть на 49% за год. В Бургундии и Божоле ожидается падение на треть, в долине Луары — на 12%, в регионе Шаранта — на 6%. Бордо и Лангедок-Руссильон, напротив, могут показать небольшой рост благодаря более благоприятной погоде в конце сезона.

Из-за жары сбор винограда во многих районах начался раньше обычного. При этом отрасль одновременно переживает снижение спроса, сложности с экспортом и сокращение посадок.

Лето 2026 года стало самым жарким во Франции за всю историю наблюдений с 1900 года. Министр экологического перехода Моник Барбю оценивала совокупные прямые и косвенные потери экономики от жары в 10–15 млрд евро — эта сумма относится ко всем пострадавшим отраслям, а не только к виноделию. И даже начало осени не принесло долгожданную прохладу.