Во Франции зафиксировали рекордную жару выше 40 градусов

Метеостанция в городе Лавор на юге Франции зарегистрировала 40,3 градуса по Цельсию. Показатель, зафиксированный 6 сентября в департаменте Тарн, стал национальным максимумом для этого месяца, сообщает Le Figaro со ссылкой на Météo-France.

Прежнее достижение составляло 40,2 градуса — такую температуру отмечали в департаменте Ланды 12 сентября 2022 года. Новое значение превысило его на одну десятую, уточняет RTL.

Волна зноя охватила юг страны ещё 3 сентября. К воскресенью в шести департаментах на юге и юго-востоке действовал оранжевый уровень погодной опасности. Осенний пик наступил после самого жаркого французского лета за весь период наблюдений с 1900 года. По итогам метеослужбы, на три летние волны жары пришлось в общей сложности 53 дня.

С начала недели синоптики ожидают постепенного похолодания с запада. Однако на юго-востоке в понедельник и вторник воздух ещё может прогреваться до 35–37 градусов.

В августе Life.ru рассказывал о последствиях жары и засухи в Европе. По приведённым данным Copernicus, в бассейнах Сены, Рейна и Дуная наблюдались очень низкие уровни воды. Перевозчикам приходилось уменьшать загрузку судов, что повышало стоимость доставки. Нехватка влаги также осложняла орошение сельскохозяйственных угодий.