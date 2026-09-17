Запахло «Киндзмараули»! Грузия готовится к рекордному урожаю винограда

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ожидает в этом году рекордный урожай винограда. По его словам, власти готовы к большим объёмам сбора и при необходимости задействуют механизм господдержки.

«По предварительным прогнозам, в этом году у нас будет рекордный урожай. И в прошлом году сбор винограда завершился очень высоким показателем, однако в этом году будет абсолютно рекордный показатель», — заявил Кобахидзе.

Сезон сбора винограда — ртвели — стартовал в Кахетии 10 сентября. Национальное агентство вина оценивает урожай 2026 года примерно в 320 тыс. тонн. В случае избытка продукции государственная компания будет закупать виноград у фермеров по установленным ценам.

При этом предыдущий сезон уже стал рекордным: в 2025 году в Грузии переработали около 336 тыс. тонн винограда — максимум за последние 30 лет. Из них порядка 327 тыс. тонн пришлось на Кахетию.

Россия остаётся крупнейшим рынком для грузинского вина. За январь — июль 2026 года Грузия поставила в РФ более 30,1 тыс. тонн вина на $87,9 млн, однако объём экспорта снизился на 7,9% год к году. Всего за семь месяцев страна экспортировала 46 тыс. тонн вина на $143,1 млн.

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