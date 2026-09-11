Скисшее и с мутным составом: Роскачество предостерегает от покупки домашнего вина, которое знатно «бьёт по шарам»

Быстрое и тяжёлое опьянение после домашнего вина может быть связано не столько с его крепостью, сколько с непредсказуемым составом и условиями производства. Об этом Life.ru рассказали специалисты Департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества.

При промышленном производстве контролируются все этапы изготовления напитка. В домашних условиях такие требования соблюдаются не всегда, из-за чего при ферментации могут образовываться нежелательные вещества. Домашнее вино также может быть подвержено порче, уксусному скисанию и развитию опасной микрофлоры.

Дополнительный риск связан с сырьём: без подтверждающих документов покупатель не может точно знать состав напитка. По словам специалистов, под видом вина из винограда может оказаться продукт с сахаром, ароматизаторами или сырьём невиноградного происхождения.

Непроверенный состав способен стать причиной более тяжёлого опьянения, головной боли и недомогания, которые ошибочно связывают с «натуральностью» напитка. В Роскачестве рекомендуют не покупать непроверенное домашнее вино на рынках и развалах.

«Одна из возможных альтернатив — посещение лицензированной фермерской винодельни, где вам покажут весь процесс производства, проведут дегустацию и предложат к покупке вина в бутылках с маркировкой, подтверждающей наличие сертификатов безопасности и качества. Купленную бутылку можно проверить на легальность, отсканировав федеральную специальную (акцизную) марку через приложение «Антиконтрафакт». Многие фермерские вина за последние годы прошли дегустационную оценку экспертной комиссии — качество в этом направлении российского виноделия ежегодно растёт», — заключили эксперты.

Ранее стало известно, что по итогам 2026 года Франция может произвести минимум вина за последние 30 лет. Речь идёт лишь о 33,9 миллиона гекталитров. Причина кроется в жаре, которая негативно сказывается на виноградниках.