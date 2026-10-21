Грузия назначила нового спецпредставителя по связям с Россией

Георгий Зурабашвили назначен специальным представителем премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией. О кадровом решении сообщил глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе на брифинге.

«Мирное урегулирование конфликта с Россией, сохранение и развитие существующих торгово-экономических связей, а также постоянный диалог по гуманитарным вопросам являются одними из важнейших приоритетов нашей страны», — сказал он.

Ранее Зурабашвили занимал пост первого заместителя министра иностранных дел республики, на который был назначен в июле 2025 года. До этого дипломат несколько лет представлял Грузию в Ирландии в качестве посла.

Должность спецпредставителя по связям с Москвой оставалась вакантной с августа, когда предыдущий представитель Георгий Каджая покинул её по собственному желанию. Он занимал этот пост с марта 2024 года, сменив Зураба Абашидзе, который отвечал за контакты с Россией на протяжении 12 лет.

Ранее Life.ru сообщал, что Кобахидзе назвал отказ Грузии присоединяться к антироссийским санкциям правильным и прагматичным решением. По словам премьера, правильность выбранного курса подтвердили действия США, которые временно разрешили операции с российским дизельным топливом. Кобахидзе напомнил, что Тбилиси подвергался серьёзной международной критике из-за нежелания вводить ограничения против Москвы.