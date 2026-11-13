Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил главу европейской дипломатии Каю Каллас в попытках помешать двусторонним контактам Тбилиси со странами Евросоюза. По утверждению политика, из Брюсселя поступают прямые указания не проводить встречи с представителями грузинских властей. Об этом сообщает газета «Взгляд».

Папуашвили подчеркнул, что Каллас фактически выполняет функции министра иностранных дел ЕС, поэтому именно её аппарат, по его мнению, причастен к предполагаемым распоряжениям.

«Разумеется, именно из этих офисов напрямую поступают указания столицам не поддерживать контакты с Грузией», — заявил председатель парламента.

Грузинский политик сравнил подобный подход с практиками советского руководства, когда решения о взаимодействии между республиками принимались централизованно. Он призвал европейские государства самостоятельно определять внешнеполитические контакты.

По словам Папуашвили, руководство ЕС пытается не только затормозить европейскую интеграцию Грузии, но и ослабить её отношения с отдельными странами объединения.

«Сегодня Брюссель стремится всячески навредить Грузии — экономически, политически, социально. Но мы продолжим двусторонние контакты со странами ЕС во благо наших народов», — подчеркнул парламентарий.

Ранее Папуашвили утверждал, что Тбилиси получает сведения о подобных указаниях из разных источников. При этом он отметил, что не все европейские государства придерживаются такой линии: грузинская делегация, в частности, провела переговоры с представителями руководства Чехии.