Введение антироссийских санкций обернётся катастрофическими последствиями для экономики Грузии, однако Евросоюз продолжает требовать от Тбилиси присоединиться к ограничениям. Об этом в интервью телеканалу «Имеди» заявил мэр грузинской столицы, генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.

По словам политика, представители ЕС прекрасно понимают, какой ущерб подобное решение может нанести республике, но всё равно критикуют грузинские власти за отказ поддержать санкции против Москвы. При этом европейские партнёры продолжают называть себя друзьями Грузии и утверждают, что заинтересованы в её процветании.

«Параллельно они просят о таких вещах, которые, если мыслишь, то с самого начала знаешь, будут губительными для твоей страны, уничтожат твою экономику», — возмутился Каладзе.

Мэр Тбилиси задался вопросом, насколько искренними можно считать заявления западных государств о дружбе, если одновременно они требуют решений, которые, по его оценке, способны разрушить грузинскую экономику.

Грузия отказалась присоединяться к антироссийским санкциям ещё в феврале 2022 года. Тогдашний премьер-министр Ираклий Гарибашвили объяснил это необходимостью защищать национальные интересы. Такое решение вызвало критику со стороны украинских властей и грузинской оппозиции.

Ранее Life.ru писал, что Каладзе выступил против попыток зарубежных сил влиять на политику Грузии. В октябре мэр Тбилиси заявил, что государственные институты республики достаточно окрепли, чтобы самостоятельно принимать решения. При этом он подчеркнул, что власти не намерены отказываться от международного сотрудничества, если оно строится на взаимном уважении.

На фоне разногласий с Брюсселем премьер-министр Ираклий Кобахидзе предложил Евросоюзу начать открытый политический диалог. Он призвал обсуждать накопившиеся противоречия на уровне руководства сторон. Тем временем ЕС согласовал очередное расширение санкций против России. По данным Reuters, в новые списки могут включить 145 компаний и физических лиц. Окончательное утверждение ограничений ожидается 16 ноября.